ФИФА рассказала о подкупах при выборе стран для ЧМ-1998 и 2010 годов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) признала факт подкупа членов исполнительного комитета при выборе стран, принимающих чемпионаты мира. В частности, речь идет о ЧМ-2010, который прошел в ЮАР, а также о ЧМ-1998, который состоялся во Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в документах ФИФА, опубликованных на сайте ассоциации.

Документы, обнародованные ассоциацией, расследуют факты коррупции среди чиновников организации.

"Сейчас уже очевидно, что несколько членов исполнительного Комитета ФИФА злоупотребляли своим служебным положением и продавали свои голоса по несколько раз", - говорится в документе.

По данным организации, в обвинительном заключении говорится, что экс-глава Карибского футбольного союза Джек Уорнер, бывший член исполкома Чарльз Блейзер (признал свою вину) и другие лица организовали схему, согласно которой, они получают 10 млн. долларов в обмен на голоса при выборе страны-хозяйки чемпионата 2010 года.