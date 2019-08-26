ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, в ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования: "Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти".

В последние годы в футболе всё большее распространение приобрели современные технологии. Первым шагом ФИФА стала функция автоматического определения гола — специальная система определяет, пересёк ли мяч линию ворот полностью.

Начиная с 2018 года в ряде соревнований была введена система видеопомощи арбитрам (VAR). Благодаря ней судьи могут просматривать спорные эпизоды в повторе и лишь после этого принимать решение.