ФИФА открыла страницу на своем сайте по выбору талисмана ЧМ-2018

Баку. 22 Сентября. REPORT.AZ/ ФИФА открыла страницу на своем официальном сайте по выбору талисмана чемпионата мира 2018 года в России.

Как передает Report, об этом сообщает оргкомитет "Россия-2018".

Претендентами на звание талисмана являются кот, тигр и волк.

"Презентация трех персонажей-финалистов пройдет 23 сентября и станет особой частью международного фестиваля "Круг света" в Москве. Мероприятие также даст старт всероссийскому голосованию, по итогам которого 21 октября будет определен победитель - официальный талисман турнира", - говорится в сообщении.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.