ФИФА открыла дело после беспорядков на матче Бразилия - Аргентина

ФИФА открыла дисциплинарное дело по итогам столкновений в матче Бразилия – Аргентина.

ФИФА открыла дисциплинарное дело по итогам столкновений в матче Бразилия – Аргентина.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, беспорядки случились на стадионе "Маракана" во время игры южноамериканского отбора чемпионата мира 2026 года.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось усмирять буйных фанатов силой. В ход пошли дубинки. Пострадавших от действий полицейских унесли со стадиона на носилках. Как минимум один из зрителей получил травму головы.

Капитан чемпионов мира-2022 Лионель Месси увел команду в раздевалку после беспорядков на трибунах.

Встреча на "Маракане" началась на 27 минут позже запланированного и завершилась победой Аргентины со счетом 1:0.