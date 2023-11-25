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ФИФА открыла дело после беспорядков на матче Бразилия - Аргентина

ФИФА открыла дело после беспорядков на матче Бразилия - Аргентина ФИФА открыла дисциплинарное дело по итогам столкновений в матче Бразилия – Аргентина.
Футбол
25 ноября 2023 г. 00:47
ФИФА открыла дело после беспорядков на матче Бразилия - Аргентина

ФИФА открыла дисциплинарное дело по итогам столкновений в матче Бразилия – Аргентина.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, беспорядки случились на стадионе "Маракана" во время игры южноамериканского отбора чемпионата мира 2026 года.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось усмирять буйных фанатов силой. В ход пошли дубинки. Пострадавших от действий полицейских унесли со стадиона на носилках. Как минимум один из зрителей получил травму головы.

Капитан чемпионов мира-2022 Лионель Месси увел команду в раздевалку после беспорядков на трибунах.

Встреча на "Маракане" началась на 27 минут позже запланированного и завершилась победой Аргентины со счетом 1:0.

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