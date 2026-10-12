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    Совет ЕС учредил миссию для укрепления силовых структур Ливана

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 15:05
    Совет ЕС учредил миссию для укрепления силовых структур Ливана

    Совет ЕС принял решение об учреждении миссии по поддержке Ливана в рамках общей политики безопасности и обороны (CSDP), направленной на укрепление вооруженных сил и внутренних сил безопасности страны.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на совет, первоначальный мандат миссии рассчитан на три года.

    "Миссия будет содействовать укреплению безопасности границ, морской безопасности и потенциала ливанских силовых структур, а также поддерживать стабильность в стране в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

    Миссия будет включать военное и гражданское направления. Военное предусматривает консультирование и обучение ливанских вооруженных сил, в том числе в сфере контроля сухопутных границ, разведки, наблюдения, борьбы с контрабандой и координации операций.

    Гражданское - на укрепление потенциала внутренних сил безопасности Ливана, включая борьбу с киберпреступностью и контрабандой, а также совершенствование системы обеспечения безопасности портов, в том числе порта Бейрута.

    "Европа заинтересована в будущем Ливана. С помощью этой новой миссии, значительно обновляющей наши связи в сфере безопасности, мы продолжаем поддерживать институты страны в восстановлении полного суверенитета и обеспечении долгосрочной стабильности", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    После принятия решения Совет ЕС продолжит оперативное планирование миссии. Ее фактический запуск потребует отдельного решения Совета после завершения этой работы.

    Создание миссии обсуждалось на фоне предстоящего завершения мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), который истекает 31 декабря 2026 года. ЕС ранее выступал за сохранение международного присутствия в стране, предупреждая о риске возникновения вакуума в сфере безопасности.

    Совет ЕС Ливан Эскалация на Ближнем Востоке
    Aİ Şurası Livanın güc strukturlarını gücləndirmək üçün missiya təsis edib
    EU establishes mission to support Lebanon's security forces
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