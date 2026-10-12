İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Aİ Şurası Livanın güc strukturlarını gücləndirmək üçün missiya təsis edib

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:23
    Aİ Şurası Livanın güc strukturlarını gücləndirmək üçün missiya təsis edib

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası ümumi təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti (CSDP) çərçivəsində Livanın silahlı və daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin gücləndirilməsinə yönəlmiş dəstək missiyasının təsis edilməsi haqqında qərar qəbul edib.

    "Report"un Avropa bürosunun Şuraya istinadən verdiyi məlumata görə, missiyanın ilkin mandatı üç il müddətinə nəzərdə tutulub.

    "Missiya Livanın güc strukturlarının, sərhəd və dəniz təhlükəsizliyinin potensialının gücləndirilməsinə kömək edəcək, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq ölkədə sabitliyi dəstəkləyəcək", - məlumatda bildirilir.

    Missiya hərbi və mülki istiqamətləri əhatə edəcək. Hərbi istiqamət Livan silahlı qüvvələrinə, o cümlədən quru sərhədlərinə nəzarət, kəşfiyyat, müşahidə, qaçaqmalçılıqla mübarizə və əməliyyatların koordinasiyası sahəsində məsləhət xidmətinin göstərilməsi və təlim keçirilməsini nəzərdə tutur.

    Mülki istiqamət isə Livanın daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin potensialının gücləndirilməsinə, kibercinayətkarlıq və qaçaqmalçılıqla mübarizəyə, limanların, o cümlədən Beyrut limanının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsinə yönəlib.

    Avropa İttifaqı Şurası Avropa İttifaqı (Aİ) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Təhlükəsizlik Şurası Kibercinayətkarlıq (kiberdələduzluq) Livan
    Совет ЕС учредил миссию для укрепления силовых структур Ливана
    EU establishes mission to support Lebanon's security forces
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