Узбекистан и Азербайджан обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Заместитель хокима Бухарской области Узбекистана Ботир Шахриёров и посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов в ходе встречи обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развития межрегиональных связей.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Бухарской области в телеграм-канале.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, развитие сотрудничества в новых направлениях и расширение межрегиональных связей.

Особое внимание было уделено экономическому и инвестиционному потенциалу Бухарской области, реализации взаимовыгодных проектов и расширению сотрудничества с азербайджанскими деловыми кругами. Стороны также обменялись мнениями о развитии торгово-экономических связей, налаживании прямых контактов между предпринимателями и поддержке новых инвестиционных инициатив.

Кроме того, перспективными направлениями взаимодействия были названы развитие туризма, продвижение историко-культурного наследия Бухары на международном уровне, обмен опытом и укрепление культурно-гуманитарных связей.

Стороны подчеркнули, что исторические и культурные связи двух народов служат прочной основой для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.