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    Узбекистан и Азербайджан обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 15:03
    Узбекистан и Азербайджан обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Заместитель хокима Бухарской области Узбекистана Ботир Шахриёров и посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов в ходе встречи обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развития межрегиональных связей.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Бухарской области в телеграм-канале.

    В ходе встречи стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, развитие сотрудничества в новых направлениях и расширение межрегиональных связей.

    Особое внимание было уделено экономическому и инвестиционному потенциалу Бухарской области, реализации взаимовыгодных проектов и расширению сотрудничества с азербайджанскими деловыми кругами. Стороны также обменялись мнениями о развитии торгово-экономических связей, налаживании прямых контактов между предпринимателями и поддержке новых инвестиционных инициатив.

    Кроме того, перспективными направлениями взаимодействия были названы развитие туризма, продвижение историко-культурного наследия Бухары на международном уровне, обмен опытом и укрепление культурно-гуманитарных связей.

    Стороны подчеркнули, что исторические и культурные связи двух народов служат прочной основой для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

    Узбекистан и Азербайджан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
    Узбекистан и Азербайджан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
    Узбекистан и Азербайджан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
    Узбекистан и Азербайджан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
    Узбекистан и Азербайджан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
    Узбекистан и Азербайджан обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Рашад Мамедов Ботир Шахриёров Бухарская область Азербайджано-узбекистанские отношения
    Özbəkistan və Azərbaycan ticari-iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər
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    Uzbekistan and Azerbaijan discuss trade and investment cooperation
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