Ильхам Алиев и премьер Камбоджи выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО-2

12 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Report, сначала с заявлением выступил президент Азербайджана.

Заявление президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые гости, дамы и господа.

Господин премьер-министр, еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Уверен, что этот визит будет для Вас весьма плодотворным и приятным.

Вы проведете в Азербайджане несколько дней, а также в ближайшие дни примете участие в саммите СВМДА. Ваше личное присутствие на этом мероприятии также является для нас большой честью.

Кроме того, я помню встречу с Вашим отцом - бывшим премьер-министром, а ныне председателем Сената, - которая состоялась здесь, в Азербайджане, 12 лет назад. И это – продолжение нашей политики.

Мы – добрые друзья и партнеры. Мы активно взаимодействуем, поддерживаем друг друга в международных организациях и договорились активизировать контакты на двустороннем уровне. У нас сложились очень хорошие политические отношения, мы активно сотрудничаем в рамках ООН, Движения неприсоединения и СВМДА. Безусловно, нам также необходимо рассмотреть возможности взаимодействия в сфере торговли и инвестиций.

Мы подробно обсудили эти возможности и создали совместную рабочую группу, которая сосредоточится на практических аспектах нашего торгового и инвестиционного взаимодействия. Итак, возможностей множество. Единственным препятствием может стать расстояние, но в современном мире это не является серьезной проблемой. Еще одним препятствием является недостаток информации. И нам необходимо восполнить этот пробел.

Надеюсь, что сегодняшний бизнес-форум с участием множества компаний из Камбоджи и Азербайджана поможет нам лучше узнать друг друга, ознакомиться с имеющимися возможностями, экономическими и инвестиционными приоритетами, а также понять, как наладить тесное экономическое сотрудничество.

Наш товарооборот пока остается весьма скромным, но я уверен, что после официального визита премьер-министра мы увидим значительный рост в этой сфере. Мы также обсудили вопросы возможного создания совместных производств в различных отраслях промышленности, а также перспективы сотрудничества в сферах туризма и образования.

Во времена Советского Союза сотни камбоджийских студентов обучались в Азербайджане. Поэтому мы считаем необходимым возродить эту традицию и обеспечить взаимные возможности для обучения студентов в обеих странах. Это также будет способствовать налаживанию более тесных контактов между людьми.

Транспорт и цифровая трансформация - это еще одни направления, которые обсуждались и рассматриваются как приоритетные.

Кроме того, мы рады, что наша система государственных услуг ASAN, которая доказала свою высокую эффективность и пользуется почти 100-процентным одобрением со стороны азербайджанского общества, представляет интерес и для Камбоджи. Эта система уже действует во многих странах, дружественных Азербайджану. Поэтому я уверен, что это также может стать хорошим вкладом в наши двусторонние отношения.

Парламентское сотрудничество также демонстрирует высокий уровень солидарности. В обеих странах действуют парламентские группы дружбы. Кроме того, парламент Азербайджана при поддержке Камбоджи получил статус наблюдателя в Межпарламентской ассамблее АСЕАН, что также свидетельствует о том, что Азия, в частности Юго-Восточная Азия, имеет большое значение для Азербайджана и является одним из приоритетов нашей внешней политики.

Азербайджан, расположенный на стыке Азии и Европы, безусловно, играет свою роль в обеспечении транспортной связности.

Мы также обсудили вопрос, который, к сожалению, является для нас общей проблемой. Речь идет о минах. Обе наши страны пострадали и продолжают страдать от мин. Кроме того, чрезвычайно важное значение имеет обмен опытом, знаниями, ноу-хау и проведение обучения.

После освобождения оккупированных территорий Азербайджана, за последние годы из-за наземных мин, заложенных Арменией в период оккупации, у нас было ранено и погибло более 400 человек.

Что касается вопросов мира и безопасности, обе страны считают мир и безопасность основным условием развития. Обеспечение мира и безопасности должно основываться на нормах международного права, на суверенитете и территориальной целостности. После 30 лет оккупации Азербайджан силовым путем восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Сегодня каждая пядь азербайджанской земли находится под контролем Азербайджанского государства и народа. На землях, очищенных от армянских оккупационных сил, сейчас осуществляются масштабные восстановительные работы и реализуется программа "Великое возвращение". На этих землях уже живут и работают почти 100 000 человек. И этот процесс продолжается. То есть мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с более или менее схожими вызовами. Но, повторюсь, нас объединяет твердая приверженность международному праву и решениям международных организаций.

Еще раз, господин премьер-министр, добро пожаловать. Знаю, что у Вас очень насыщенная программа. Уверен, что Вам понравится пребывание в Азербайджане - как во время официального визита, так и во время саммита. Но в то же время, надеюсь, что Вы найдете время, чтобы лучше познакомиться с нашей страной. Еще раз добро пожаловать.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил премьер-министр Камбоджи.

Заявление премьер-министра Хун Манета

- Спасибо, господин президент.

Прежде всего я хотел бы от имени нашей делегации выразить благодарность за радушный прием, а также за приглашение принять участие в саммите СВМДА в Баку и за сегодняшний официальный визит.

Как уже упомянул президент, мы ранее уже проводили встречу. Мы обсудили широкий круг вопросов, по которым можем совместно работать в целях укрепления двустороннего сотрудничества. Кроме того, мы подписали три соглашения, которые создают основу для дальнейшего взаимодействия в сфере торговли, образования и других перспективных областях.

Я согласен с господином президентом в том, что наши торговые и другие отношения по-прежнему остаются на скромном уровне. Наши отношения насчитывают более тридцати лет. Визит премьер-министра Хун Сена в Азербайджан в 2014 году заложил основу для нашего взаимодействия сегодня.

Поэтому, исходя из результатов моего сегодняшнего визита, я уверен, что мы сможем совместно работать над улучшением сотрудничества в таких сферах, как, например, торговые связи. Мы договорились о заключении рамочного соглашения, в рамках которого создана совместная рабочая группа по торговле, которая будет заниматься осуществлением и согласованием конкретных мер по улучшению наших торговых отношений в сфере обороны и безопасности, а также в сфере образования, над чем мы уже работали и что мы уже обсуждали. На многостороннем уровне мы подтверждаем нашу общую приверженность укреплению сотрудничества на международных площадках.

Камбоджа поддержала стремление Азербайджана получить статус наблюдателя в АСЕАН и наладить взаимодействие с сообществами АСЕАН.

Я считаю, что в нынешних условиях, когда ситуация в мире становится все более сложной, взаимодействие между регионами и странами приобретает особое значение, особенно на международной арене. В этом контексте стремление Камбоджи и Азербайджана укреплению двустороннего сотрудничества будет способствовать и расширению взаимодействия на многостороннем уровне.

Что касается остальных вопросов, то господин президент уже подробно остановился на всех темах, которые мы обсудили. Следующий шаг - найти пути взаимодействия, чтобы воплотить достигнутые договоренности в конкретные действия и добиться реальных результатов на практике.

Сегодня во второй половине дня у меня будет возможность встретиться с представителями частного сектора Азербайджана. Мы также надеемся пригласить азербайджанскую делегацию предпринимателей в Камбоджу, чтобы изучить имеющиеся возможности. На мой взгляд, взаимодействие между представителями частного сектора двух стран имеет большое значение для раскрытия реального потенциала сотрудничества и выявления конкретных инвестиционных возможностей.

Мы также обсудили возможность организации встречи представителей наших ведомств гражданской авиации для рассмотрения вопроса о заключении соглашения о воздушном сообщении в целях улучшения транспортной связности. Полагаю, это и есть суть наших договоренностей.

Еще раз, господин президент, искренне признателен Вам за приглашение и от имени народа Камбоджи хотел бы поблагодарить правительство Азербайджана за оказываемую нам поддержку, особенно в сфере образования, за предоставление стипендий. Мы надеемся на расширение сотрудничества и в других областях.

В завершение позвольте передать Вам приглашение Его Величества короля Нородома Сиамони посетить Камбоджу в будущем, чтобы продолжить обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества между нашими странами.

Еще раз желаю Вам успехов в качестве председателя саммита СВМДА, который состоится через несколько дней.

Благодарю за внимание.

11:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Камбоджи Хун Манет 12 октября выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает корреспондент Report.

11:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Камбоджи Хун Манет выступают с заявлениями для прессы.