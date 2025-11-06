ФИФА опубликовала список кандидатов на приз лучшему игроку года
Футбол
- 06 ноября, 2025
- 22:04
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список кандидатов на приз лучшему игроку по итогам 2025 года.
Как передает Report, список опубликован пресс-службой организации.
В число кандидатов вошли 11 футболистов: Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все - "Пари Сен-Жермен", Франция), Гарри Кейн ("Бавария", Германия), Килиан Мбаппе ("Реал", Испания), Коул Палмер ("Челси", Англия), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все - "Барселона", Испания), Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия).
В прошлом году обладателем приза стал бразильский нападающий "Реала" Винисиус.
