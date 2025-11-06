İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    FIFA ilin ən yaxşı futbolçusu mükafatına namizədlərin siyahısını açıqlayıb

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 21:47
    FIFA ilin ən yaxşı futbolçusu mükafatına namizədlərin siyahısını açıqlayıb

    FIFA 2025-ci ilin yekunlarına əsasən ən yaxşı futbolçu mükafatına namizədlərin siyahısını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, siyahını qurumun mətbuat xidməti yayıb.

    Namizədlər siyahısına 11 futbolçunun - Usman Dembele, Əşrəf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinya (hamısı PSJ, Fransa), Harri Keyn ("Bavariya", Almaniya), Kilian Mbappe ("Real", İspaniya), Koul Palmer ("Çelsi", İngiltərə), Pedri, Rafinya, Lamin Yamal (hamısı "Barselona", İspaniya) və Məhəmməd Salahın ("Liverpul", İngiltərə) adları daxil edilib.

    Qeyd edək ki, ötən il mükafatı "Real"ın braziliyalı hücumçusu Vinisius qazanmışdı.

    Futbol FIFA ən yaxşı futbolçu
