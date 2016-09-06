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    ФИФА обсудит вопрос проведения ЧМ с участием 40 стран

    Мундиал может пройти в трех странах

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Чемпионат мира 2026 года по футболу может пройти в трех странах с участием 40 сборных.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

    По его словам, вопрос будет обсужден на предстоящем 13-14 октября в Цюрихе (Швейцария) заседании. Ожидается, что США, Канада и Мексика подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году.

    Отметим, что на данный момент на чемпионате мира участвуют 32 страны. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение увеличить число участников чемпионатов Европы с 16 до 24 команд.

    ЕВРО-2020 будет организован в 13-ти странах континента, в том числе в Баку. 

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