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    ФИФА назначила ван Бастена главой отдела по техническому развитию

    Он приступит к работе на следующей неделе

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Известный голландский футболист и тренер Марко ван Бастен назначен главой отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по техническому развитию. 

    Как передает Rеport со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

    В конце августа ван Бастен объявил, что оставит пост ассистента главного тренера Данни Блинда в сборной Нидерландов ради работы в ФИФА.

    Сообщается, что в обязанности голландца будут входить руководство над всеми техническими областями организации, начиная применением технологических инноваций и заканчивая вопросами судейства. Ван Бастен уже посетил штаб-квартиру ФИФА и приступит к работе на следующей неделе.

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