​Нойер, Роналду и Месси вошли в команду года ФИФА

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Состав команды года объявлен на гала-вечере ФИФА в Цюрихе.

Как передает Report, в команду года ФИФА, которая была расставлена по схеме 1-4-3-3, вошли:

вратарь - Мануэль Нойер (Германия, "Бавария");

защитники - Филипп Лам (Германия, "Бавария"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Давид Луиз (Бразилия, "Челси"/"ПСЖ"), Тиагу Силва (Бразилия, "Пари Сен-Жермен");

полузащитники - Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Тони Кроос (Германия, "Бавария"/"Реал"), Анхель Ди Мария (Аргентина, "Реал"/"Манчестер Юнайтед");

нападающие - Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Арьен Роббен (Голландия, "Бавария").

Нойер, Роналду и Месси вошли в тройку финалистов "Золотого мяча"-2014, приза лучшему игроку года.