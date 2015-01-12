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    ​Нойер, Роналду и Месси вошли в команду года ФИФА

    Состав команды года объявлен на гала-вечере ФИФА в Цюрихе

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Состав команды года объявлен на гала-вечере ФИФА в Цюрихе.

    Как передает Report, в команду года ФИФА, которая была расставлена по схеме 1-4-3-3, вошли: 

    вратарь - Мануэль Нойер (Германия, "Бавария");

    защитники - Филипп Лам (Германия, "Бавария"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Давид Луиз (Бразилия, "Челси"/"ПСЖ"), Тиагу Силва (Бразилия, "Пари Сен-Жермен");

    полузащитники - Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Тони Кроос (Германия, "Бавария"/"Реал"), Анхель Ди Мария (Аргентина, "Реал"/"Манчестер Юнайтед");

    нападающие - Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Арьен Роббен (Голландия, "Бавария").

    Нойер, Роналду и Месси вошли в тройку финалистов "Золотого мяча"-2014, приза лучшему игроку года.

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