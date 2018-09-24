ФИФА наградила лучших: Модрич, Салах, Куртуа, Дешам и другие - ВИДЕО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итоги сезона.

Как сообщает Report, на торжественной церемонии организация объявила имена лучших в этом году: лучшего игрока, лучшего тренера, лучшего голкипера, лучший забитый гол и многое-многое другое. Не обошлось и без символической сборной.

Первым был объявлен обладатель премии имени Пушкаша, которая вручается автору лучшего забитого гола. Примечательно, что на нее претендовал полузащитник сборной России Денис Черышев, однако, его гол на ЧМ-2018 победителем не стал. Лучшим был признан мяч Мохаммеда Салаха, который он забил за «Ливерпуль».

Следом награда нашла и лучшего тренера. Вполне ожидаемо, ее завоевал Дидье Дешам, который привел национальную команду Франции к золотым медалям мундиаля.

А вот лучшим голкипером признали не француза. Им стал игрок сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Чуть позже объявили символическую сборную, которую составили следующие футболисты: Давид де Хеа, Дани Алвес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Н`Голо Канте, Эден Азар, Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

В конце церемонии была объявлена главная номинация. Президент ФИФА Джанни Инфантино торжественно объявил лучшего футболиста: Луку Модрича, который в прошедшем сезоне вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии завоевал серебряные медали чемпионата мира.

Игрок «Орландо Прайд» и сборной Бразилии Марта стала лучшей футболисткой по версии ФИФА. Бразильянка становилась лучшей в мире в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Нынешний приз — шестой в её карьере.

В число претендентов на звание лучшей футболистки года также входили норвежка Ада Хегерберг («Лион») и немка Дженнифер Марожан («Лион»).

Ранее лучшим главным тренером женских команд 2018 года по версии ФИФА был признан наставник французского «Лиона» Рейнальд Педрос. В тройку номинантов также входили наставник сборной Японии Асако Такакура и главный тренер сборной Нидерландов Сарина Вигман.

Нападающий «Вердера» Леннарт Тай, выступающий на правах аренды за турецкий «ББ Эрзурумспор», получил особую награду ФИФА за фэйр-плей.

В марте текущего года Тай, игравший на правах аренды в «ВВВ-Венло», попросил неделю отпуска у голландского клуба, чтобы пожертвовать кровь для трансплантации стволовых клеток пациенту с лейкемией. 26-летний игрок прошёл медицинские тесты, показавшие полное совпадение ДНК с пациентом, после чего принял решение помочь тяжело больному человеку.

Фанаты сборной Перу удостоены приза лучшим болельщикам, вручаемого ФИФА. В споре за это звание они опередили фанатов сборных Японии и Сенегала, а также болельщика чилийского клуба «Депортес Пуэрто-Монт» Себастьяна Карреру.

ФИФА отметила перуанских фанатов за яркую поддержку своей сборной на чемпионате мира–2018 в России. Японские и сенегальские болельщики вошли в тройку из-за того, что на ЧМ-2018 убирали за собой мусор с трибун после окончания матчей. Каррера же преодолел в общей сложности 3000 км ради того, чтобы попасть на матч любимой команды. Специально для него была открыта гостевая трибуна, на которой он был один.