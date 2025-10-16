FIFA: На матчи ЧМ-2026 продано более миллиона билетов

На матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, продано более миллиона билетов.

Как сообщает Report, об этом FIFA объявила на своей странице в социальных сетях.

Их обладателями уже стали болельщики из 212 стран. При этом наибольший спрос, что вполне логично, наблюдался как раз в странах-организаторах турнира.

Отметим, что 48 сборных на ЧМ-2026 будут разделены на 12 квартетов. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших из тех, кто станет в своих группах третьими.