FIFA: На матчи ЧМ-2026 продано более миллиона билетов
Футбол
- 16 октября, 2025
- 22:22
На матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, продано более миллиона билетов.
Как сообщает Report, об этом FIFA объявила на своей странице в социальных сетях.
Их обладателями уже стали болельщики из 212 стран. При этом наибольший спрос, что вполне логично, наблюдался как раз в странах-организаторах турнира.
Отметим, что 48 сборных на ЧМ-2026 будут разделены на 12 квартетов. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших из тех, кто станет в своих группах третьими.
