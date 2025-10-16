Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    FIFA: На матчи ЧМ-2026 продано более миллиона билетов

    Футбол
    • 16 октября, 2025
    • 22:22
    FIFA: На матчи ЧМ-2026 продано более миллиона билетов

    На матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, продано более миллиона билетов.

    Как сообщает Report, об этом FIFA объявила на своей странице в социальных сетях.

    Их обладателями уже стали болельщики из 212 стран. При этом наибольший спрос, что вполне логично, наблюдался как раз в странах-организаторах турнира.

    Отметим, что 48 сборных на ЧМ-2026 будут разделены на 12 квартетов. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших из тех, кто станет в своих группах третьими.

    билеты болельщики чемпионат мира по футболу FIFA
    Futbol üzrə dünya çempionatının oyunları üçün bir milyondan çox bilet satılıb

    Последние новости

    22:44

    Орбан назвал встречу Путина и Трампа в Будапеште отличным шансом для мира

    Другие страны
    22:36

    Глава МИД Израиля: ХАМАС не вернул тела 19 заложников

    Другие страны
    22:33
    Фото

    Мехрибан Алиева приняла участие в открытии проекта реставрации катакомб Святого Коммода в Ватикане

    Внешняя политика
    22:29

    Ушаков: Путин и Трамп провели откровенный и полезный разговор

    В регионе
    22:22

    FIFA: На матчи ЧМ-2026 продано более миллиона билетов

    Футбол
    22:18

    Белый дом: Трамп считает возможной встречу Путина и Зеленского

    Другие страны
    22:09

    Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением при нарушении мирного соглашения

    Другие страны
    22:02

    Начальник "Дома отдыха" Минобороны обвиняется в получении взятки - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    21:53

    Белый дом: Беседа Путина и Трампа длилась больше двух часов

    Другие страны
    Лента новостей