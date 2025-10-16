Futbol üzrə dünya çempionatının oyunları üçün bir milyondan çox bilet satılıb
Futbol
- 16 oktyabr, 2025
- 22:01
2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının oyunları üçün bir milyondan çox bilet satılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FIFA sosial media hesabında bildirib.
Turnirə 212 ölkə və ərazidən azarkeşlər qatılacaq.
Qeyd edək ki, dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək. Yarışda hər birində dörd komanda olmaqla 12 qrupa bölünən 48 yığma mübarizə aparacaq.
Qruplarda ilk iki yeri tutan komandalar, üçüncü yerdə qərarlaşan səkkiz ən yaxşı milli ilə birlikdə mundialın pley-off mərhələsinə yüksələcəklər.
Son xəbərlər
22:20
Tramp "HƏMAS" hərəkatını tamamilə məhv etməklə hədələyibDigər ölkələr
22:17
KİV: Qətər Avropaya LNG tədarükünü dayandıra bilərDigər ölkələr
22:01
Futbol üzrə dünya çempionatının oyunları üçün bir milyondan çox bilet satılıbFutbol
22:01
Tramp Putinlə telefon danışığının təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
21:54
Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİBDaxili siyasət
21:49
Putinlə Tramp arasında telefon danışığı iki saatdan çox davam edibDigər ölkələr
21:48
"Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Komanda olaraq Avropa Kubokunda mübarizə aparmağı öyrənirik"Komanda
21:32
ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli Ukrayna üzrə danışıqlara kömək edəcəkDigər ölkələr
21:22