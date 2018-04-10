ФИФА может отменить арендные соглашения между клубами

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Арендные соглашения между футбольными клубами могут быть отменены.

Как сообщает Report со ссылкой на "France Presse", по данному вопросу уже сформирована специальная комиссия.

В комиссию вошли представители Международного профсоюза футболистов и бывшие футболисты – бразилец Кафу, голландцы Эдвин ван дер Сар и Марко ван Бастен, а также члены Ассоциации европейских клубов и представители ФИФА.

Отмечается, что среди рассматриваемых пунктов реформирования трансферной системы оказалось и ограничение максимального размера зарплаты. Окончательное решение может быть утверждено на октябрьском заседании Совета ФИФА.

Отметим, что список клубов, футболисты которых на условиях аренды выступают за другие команды, возглавляет итальянский "Ювентус". Этот клуб передал в аренду 41 футболиста. Среди азербайджанских клубов в этом вопросе лидируют клубы "Нефтчи" и "Габала".