ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре мачта

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение о длительной дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по итогам матча отборочного турнира к ЧМ-2018 против Чили (1:0), сообщает Report со ссылкой на Sports.ru

29-летний форвард "Барселоны" во время игры оскорбил ассистента главного судьи и теперь пропустит четыре ближайших официальных матча сборной Аргентины. Кроме того, Месси оштрафован на 9350 евро.

Наказание вступает в силу с сегодняшнего дня, то есть Месси не сможет сыграть против сборной Боливии. Еще три матча футболист пропустит также в рамках отбора к чемпионату мира в России.

Все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, заявили, что оскорблений не было.