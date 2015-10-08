ФИФА: Блаттер, Вальке и Платини отстранены от футбольной деятельности

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вице-президент ФИФА Мишель Платини, а также генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке отстранены на 90 дней от любой футбольной деятельности.

Как сообщает Report, данное решение принял комитет по этике ФИФА.

На заседании, прошедшем под председательством Ханса Йоахим Эккерта, отмечается, что этот срок может быть продлен, но не более чем на 45 дней.

Также бывший вице-президент ФИФА Чхон Мон Джун оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков.

На протяжении всего срока дисквалификации они не имеют права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на национальном и международном уровнях. Данное решение комитета по этике вступает в силу немедленно.

Отметим, что 10 октября Мишель Платини планировал посетить Баку, чтобы принять участие в открытии тренировочной базы азербайджанской сборной и посетить матч в рамках отборочного цикла Евро-2016 между сборными Азербайджана и Италии.