Фенербахче сыграл вничью с Ференцварошем в V туре Лиги Европы УЕФА
- 28 ноября, 2025
- 02:20
В основной стадии Лиги Европы УЕФА прошли матчи V тура.
Как передает Report, единственный турецкий представитель турнира - клуб "Фенербахче" - сыграл дома вничью 1:1 с венгерским "Ференцварошем".
Итальянская "Рома" одержала домашнюю победу над датским "Миттюлланном" со счетом 2:1.
Другие результаты V тура:
"Астон Вилла" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 2:1
"Порту" (Португалия) – "Ницца" (Франция) – 3:0
"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Селтик" (Шотландия) – 1:3
"Лилль" (Франция) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) – 4:0
"Лудогорец" (Болгария) – "Сельта" (Испания) – 3:2
ПАОК (Греция) – "Бранн" (Норвегия) – 1:1
"Виктория" (Чехия) – "Фрайбург" (Германия) – 0:0
"Бетис" (Испания) – "Утрехт" (Нидерланды) – 2:1
"Болонья" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия) – 4:1
"Црвена Звезда" (Сербия) – FCSB (Румыния) – 1:0
"Ку Эхед Иглз" (Нидерланды) – "Штутгарт" (Германия) – 0:4
"Генк" (Бельгия) – "Базель" (Швейцария) – 2:1
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Лион" (Франция) – 0:6
"Ноттингем Форест" (Англия) – "Мальме" (Швеция) – 3:0
"Панатинаикос" (Греция) – "Штурм" (Австрия) – 2:1
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия) – 1:1