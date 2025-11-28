Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Футбол
    • 28 ноября, 2025
    • 02:20
    Фенербахче сыграл вничью с Ференцварошем в V туре Лиги Европы УЕФА

    В основной стадии Лиги Европы УЕФА прошли матчи V тура.

    Как передает Report, единственный турецкий представитель турнира - клуб "Фенербахче" - сыграл дома вничью 1:1 с венгерским "Ференцварошем".

    Итальянская "Рома" одержала домашнюю победу над датским "Миттюлланном" со счетом 2:1.

    Другие результаты V тура:

    "Астон Вилла" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 2:1

    "Порту" (Португалия) – "Ницца" (Франция) – 3:0

    "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Селтик" (Шотландия) – 1:3

    "Лилль" (Франция) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) – 4:0

    "Лудогорец" (Болгария) – "Сельта" (Испания) – 3:2

    ПАОК (Греция) – "Бранн" (Норвегия) – 1:1

    "Виктория" (Чехия) – "Фрайбург" (Германия) – 0:0

    "Бетис" (Испания) – "Утрехт" (Нидерланды) – 2:1

    "Болонья" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия) – 4:1

    "Црвена Звезда" (Сербия) – FCSB (Румыния) – 1:0

    "Ку Эхед Иглз" (Нидерланды) – "Штутгарт" (Германия) – 0:4

    "Генк" (Бельгия) – "Базель" (Швейцария) – 2:1

    "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Лион" (Франция) – 0:6

    "Ноттингем Форест" (Англия) – "Мальме" (Швеция) – 3:0

    "Панатинаикос" (Греция) – "Штурм" (Австрия) – 2:1

    "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия) – 1:1

