UEFA Avropa Liqasında V turun oyunları keçirilib
- 28 noyabr, 2025
- 02:03
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində V turun oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Fənərbağça" Macarıstanın "Ferentsvaroş" kollektivini qəbul edib.
"Roma" isə İtaliyada Danimarkanın "Midtyullann" klubunun müqavimətini qırmağa çalışıb.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
"Roma" (İtaliya) - "Midtyullann" (Danimarka) - 2:1
"Aston Villa" (İngiltərə) - "Yanq Boys" (İsveçrə) - 2:1
"Portu" (Portuqaliya) - "Nitsa" (Fransa) - 3:0
"Fənərbağça" (Türkiyə) - "Ferentsvaroş" - 1:1
"Feyenoord" (Niderland) - "Seltik" (Şotlandiya) - 1:3
"Lill" (Fransa) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - 4-0
"Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Selta" (İspaniya) - 3:2
PAOK (Yunanıstan) - "Brann" (Norveç) - 1:1
"Viktoriya" (Çexiya) - "Frayburq" (Almaniya) - 0:0
"Betis" (İspaniya) - "Utrext" (Niderland) 2:1
"Bolonya" (İtaliya) - "Zaltsburq" (Avstriya) - 4:1
"Srvena Zvezda" (Serbiya) - FCSB (Rumıniya) - 1:0
"Qo Ehed İqlz" (Niderland) - "Ştutqart" (Almaniya) - 0:4
"Genk" (Belçika) - "Bazel" (İsveçrə) - 2:1
"Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Lion" (Fransa) - 0:6
"Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Malmö" (İsveç) - 3:0
"Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Şturm" (Avstriya) - 2:1
"Reyncers" (Şotlandiya) - "Braqa" (Portuqaliya) - 1:1