    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 02:03
    UEFA Avropa Liqasında V turun oyunları keçirilib

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində V turun oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Fənərbağça" Macarıstanın "Ferentsvaroş" kollektivini qəbul edib.

    "Roma" isə İtaliyada Danimarkanın "Midtyullann" klubunun müqavimətini qırmağa çalışıb.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    V tur

    "Roma" (İtaliya) - "Midtyullann" (Danimarka) - 2:1

    "Aston Villa" (İngiltərə) - "Yanq Boys" (İsveçrə) - 2:1

    "Portu" (Portuqaliya) - "Nitsa" (Fransa) - 3:0

    "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Ferentsvaroş" - 1:1

    "Feyenoord" (Niderland) - "Seltik" (Şotlandiya) - 1:3

    "Lill" (Fransa) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - 4-0

    "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Selta" (İspaniya) - 3:2

    PAOK (Yunanıstan) - "Brann" (Norveç) - 1:1

    "Viktoriya" (Çexiya) - "Frayburq" (Almaniya) - 0:0

    "Betis" (İspaniya) - "Utrext" (Niderland) 2:1

    "Bolonya" (İtaliya) - "Zaltsburq" (Avstriya) - 4:1

    "Srvena Zvezda" (Serbiya) - FCSB (Rumıniya) - 1:0

    "Qo Ehed İqlz" (Niderland) - "Ştutqart" (Almaniya) - 0:4

    "Genk" (Belçika) - "Bazel" (İsveçrə) - 2:1

    "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Lion" (Fransa) - 0:6

    "Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Malmö" (İsveç) - 3:0

    "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Şturm" (Avstriya) - 2:1

    "Reyncers" (Şotlandiya) - "Braqa" (Portuqaliya) - 1:1

    Фенербахче сыграл вничью с Ференцварошем в V туре Лиги Европы УЕФА

