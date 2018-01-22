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    "Фейеноорд" заключил контракт с покинувшим "Фенербахче" нападающим

    В новой команде он наденет форму под номером 32

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Голландский клуб "Фейеноорд" заключил контракт с ушедшим из "Фенербахчи" Робином ван Перси. 

    Как сообщает Report, 34-летний нападающий заключил контракт на 1,5 года. В новой команде он наденет форму под номером 32.

    Голландский форвард является воспитанником нижней возрастной группы роттердамского клуба. Профессиональную карьеру он начал именно в этом клубе. Перешедший в сезоне 2015-2016 в команду "Фенербахче" Робин ван Перси не смог показать желаемую игру. В составе сборной Голландии он провел 102 матча. 

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