"Фейеноорд" минимально обыграл "Фенербахче" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Нидерландский "Фейеноорд" минимально обыграл турецкий "Фенербахче" в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Нидерландский "Фейеноорд" минимально обыграл турецкий "Фенербахче" в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , встреча на Feyenoord Stadium в Роттердаме завершилась со счетом 2:1.

Поединок выдался достаточно напряженным. Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте благодаря голу Квинтена Тимбера. За четыре минуты до конца основного времени встречи стамбульцам удалось сравнять счет, отличился Софьян Амрабат. Однако, нидерландцы вырвали победу на добавленных минутах, удар Анисы Хаджа-Муссы оказался точным - 2:1.

Таким образом, все решится в ответной игре в Стамбуле, которая состоится на следующей неделе, во вторник, 12 августа.