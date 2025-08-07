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"Фейеноорд" минимально обыграл "Фенербахче" в матче Лиги чемпионов УЕФА

"Фейеноорд" минимально обыграл "Фенербахче" в матче Лиги чемпионов УЕФА Нидерландский "Фейеноорд" минимально обыграл турецкий "Фенербахче" в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
7 августа 2025 г. 00:58
Фейеноорд минимально обыграл Фенербахче в матче Лиги чемпионов УЕФА

Нидерландский "Фейеноорд" минимально обыграл турецкий "Фенербахче" в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, встреча на Feyenoord Stadium в Роттердаме завершилась со счетом 2:1.

Поединок выдался достаточно напряженным. Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте благодаря голу Квинтена Тимбера. За четыре минуты до конца основного времени встречи стамбульцам удалось сравнять счет, отличился Софьян Амрабат. Однако, нидерландцы вырвали победу на добавленных минутах, удар Анисы Хаджа-Муссы оказался точным - 2:1.

Таким образом, все решится в ответной игре в Стамбуле, которая состоится на следующей неделе, во вторник, 12 августа.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenord" "Fənərbağça"nı minimal hesabla məğlub edib

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