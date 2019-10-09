Федерация футбола Венгрии выплатит компенсацию азербайджанским болельщикам

Болельщики, которые уже приобрели билеты на отборочный матч Евро-2020 между Венгрией и Азербайджаном, получат компенсацию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Федерации футбола Венгрии (MLSZ).

После соответствующего решения УЕФА MLSZ был вынужден пойти на проведение матча, который должен состояться 13 октября, без болельщиков. Среди тех, кто уже приобрел билеты, есть и азербайджанские фанаты. Сумма, которую они заплатили за билеты, будет им компенсирована.

Вместо фанатов за игрой разрешили следить 15 000 детям в возрасте до 14 лет. Необходимые обращения уже получены.

Напомним, что 8 сентября сборная Венгрии уступила сборной Словакии со счетом 1:2, и в ходе матча венгерские болельщики сделали расистские заявления. Именно поэтому УЕФА принял решение о проведении следующей домашней игры сборной без болельщиков.

Отметим, что матч Венгрия-Азербайджан состоится на Groupama Arena и начнется в 20:00 по бакинскому времени.