​Федерация футбола Косово стала членом ФИФА

Баку. 13 Май. REPORT.AZ/ Конгресс ФИФА проголосовал за принятие Федерации футбола Косово (FFK) в члены Международной федерации футбола.

Как передает Report, очередной 66-й конгресс ФИФА, первый в карьере нового президента организации Джанни Инфантино, проходит в пятницу в Мехико.

Федерация футбола Косово получила 141 из 205 голосов, против проголосовали 23 члена. Таким образом, Косово стало 210-м членом ФИФА и получило право принять участие в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.