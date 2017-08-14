Федерация футбола Испании наказала Криштиану Роналду на 5 матчей - ВИДЕО

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду дисквалифицирован на 5 игр.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Испании, причиной послужил поступок португальского нападающего на первом матче с "Барселоной" за Суперкубок страны.

За то, что толкнул главного арбитра, Роналду был дисквалифицирован на 4 матча. За получение вслед за двумя желтыми карточками красной карточки, он был наказан еще на одну игру.

Дисквалификация также касается встреч чемпионата Испании.

Таким образом, Роналду не сможет участвовать в ответном матче с "Барселоной" в Суперкубке, а также не сможет помочь "Реал Мадриду" на встречах с "Депортиво", "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедадом".

Отметим, что Криштиану Роналду снял форму после того, как забил гол на завершившемся победой "Реал Мадрида" матче с "Барселоной" (3:1).

Это стоило ему желтой карточки. Очередную карточку, повлекшую отстранение его от матча, Роналду получил за то, что допустил симуляцию. Лишь после этого Роналдо толкнул Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.