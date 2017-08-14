Федерация футбола Испании наказала Криштиану Роналду на 5 матчей - ВИДЕО

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду дисквалифицирован на 5 игр.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Испании, причиной послужил поступок португальского нападающего на первом матче с "Барселоной" за Суперкубок страны.
За то, что толкнул главного арбитра, Роналду был дисквалифицирован на 4 матча. За получение вслед за двумя желтыми карточками красной карточки, он был наказан еще на одну игру.
Дисквалификация также касается встреч чемпионата Испании.
Таким образом, Роналду не сможет участвовать в ответном матче с "Барселоной" в Суперкубке, а также не сможет помочь "Реал Мадриду" на встречах с "Депортиво", "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедадом".
Отметим, что Криштиану Роналду снял форму после того, как забил гол на завершившемся победой "Реал Мадрида" матче с "Барселоной" (3:1).
Это стоило ему желтой карточки. Очередную карточку, повлекшую отстранение его от матча, Роналду получил за то, что допустил симуляцию. Лишь после этого Роналдо толкнул Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.
Sport DepartmentАвтор новости
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