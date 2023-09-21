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Федерация баскетбола Азербайджана находится в поисках тренера для женской сборной

Федерация баскетбола Азербайджана находится в поисках тренера для женской сборной Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Федерации баскетбола Азербайджана Санан Алиев. «Главного тренера женской сборной до сих пор нет. Поиски в этом направлении продолжаются» - заявил Алиев.
Футбол
21 сентября 2023 г. 12:25
Федерация баскетбола Азербайджана находится в поисках тренера для женской сборной

Федерация баскетбола Азербайджана находится в поисках тренера для женской сборной.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Федерации Санан Алиев.

"Главного тренера женской сборной до сих пор нет. Поиски в этом направлении продолжаются", - заявил Алиев.

Представитель Федерации сообщил, что команда будет сформирована полностью к отборочному раунду ЕВРО-2025.

С.Алиев также рассказал о соперниках по группе: "Сильным соперником для нашей сборной является сборная Бельгии, которая считается фаворитом турнира".

Отметим, что в отборочном раунде ЕВРО-2025 сборная Азербайджана выступит в группе С вместе с сборными Бельгии, Литвы, Польши. Матчи отборочного тура начнутся в ноябре .

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