Федерация баскетбола Азербайджана находится в поисках тренера для женской сборной

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Федерации баскетбола Азербайджана Санан Алиев. «Главного тренера женской сборной до сих пор нет. Поиски в этом направлении продолжаются» - заявил Алиев.

Федерация баскетбола Азербайджана находится в поисках тренера для женской сборной.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Федерации Санан Алиев.

"Главного тренера женской сборной до сих пор нет. Поиски в этом направлении продолжаются", - заявил Алиев.

Представитель Федерации сообщил, что команда будет сформирована полностью к отборочному раунду ЕВРО-2025.

С.Алиев также рассказал о соперниках по группе: "Сильным соперником для нашей сборной является сборная Бельгии, которая считается фаворитом турнира".

Отметим, что в отборочном раунде ЕВРО-2025 сборная Азербайджана выступит в группе С вместе с сборными Бельгии, Литвы, Польши. Матчи отборочного тура начнутся в ноябре .