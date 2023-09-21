Федерация баскетбола Азербайджана находится в поисках тренера для женской сборной.
Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Федерации Санан Алиев.
"Главного тренера женской сборной до сих пор нет. Поиски в этом направлении продолжаются", - заявил Алиев.
Представитель Федерации сообщил, что команда будет сформирована полностью к отборочному раунду ЕВРО-2025.
С.Алиев также рассказал о соперниках по группе: "Сильным соперником для нашей сборной является сборная Бельгии, которая считается фаворитом турнира".
Отметим, что в отборочном раунде ЕВРО-2025 сборная Азербайджана выступит в группе С вместе с сборными Бельгии, Литвы, Польши. Матчи отборочного тура начнутся в ноябре .