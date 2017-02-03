ФБР начало расследование в отношении экс-президента "Барселоны"

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Федеральное бюро расследований (ФБР) США инициировало расследование в отношении экс-президента "Барселоны" Сандро Роселя, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

ФБР подозревает Роселя в отмывании денег, мошенничестве посредством интернета и ряде других преступлений. В связи с этим ФБР попросило мадридский суд произвести соответствующие проверки в офисах Роселя. Однако ближайшее окружение бывшего главы каталонского клуба утверждает, что проверок в офисах Роселя не было.

Отметим, что ФБР является органом внутренней разведки и одновременно федеральной правоохранительной структурой США.