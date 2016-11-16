Фарадж Наджафов: Стадионы наших футбольных клубов в ужасном состоянии

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Наши футбольные площадки в ужасном состоянии. На стадионах пяти из восьми команд Премьер-лиги - АЗАЛ, "Интер", "Сумгайыт", "Зиря" и "Кяпяз" играть в футбол невозможно".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам после заседания Комитета клубов АФФА сказал вице-президент "Габалы" Фариз Наджафов.

Он заявил, что хотя на прошедших до группового этапа Лиги Европы 8 встречах в команде "красно-черных" не пострадал ни один из футболистов, как только начался чемпионат, двое игроков на матче с "Интер" получили травмы: "Со стороны клуба было предложено учитывать подобные случаи. Предложение единогласно приняли. Скорее всего, вопрос будет поднят и перед АФФА".