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Фанаты польского клуба устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион

Фанаты польского клуба устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион Болельщики польской "Легии" из Варшавы устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион
Футбол
14 марта 2021 г. 21:20
Фанаты польского клуба устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион

Болельщики польской "Легии" из Варшавы устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион.

Как передает Report, фанаты клуба собрались на улицах Варшавы возле стадиона во время матча чемпионата Польши "Легия" — "Варта".

Встреча проходила без болельщиков на трибунах. В окрестностях стадиона фанаты запускали сигнальные ракеты, фейерверки и использовали другую пиротехнику. Также они устраивали драки и игнорировали все коронавирусные запреты, вследствие чего местные правоохранительные органы произвели многочисленные аресты.

Отметим, что польское правительство намерено допустить болельщиков на футбольные матчи в октябре 2021 года.

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