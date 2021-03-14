Фанаты польского клуба устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион

Болельщики польской "Легии" из Варшавы устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион

Болельщики польской "Легии" из Варшавы устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион.

Как передает Report, фанаты клуба собрались на улицах Варшавы возле стадиона во время матча чемпионата Польши "Легия" — "Варта".

Встреча проходила без болельщиков на трибунах. В окрестностях стадиона фанаты запускали сигнальные ракеты, фейерверки и использовали другую пиротехнику. Также они устраивали драки и игнорировали все коронавирусные запреты, вследствие чего местные правоохранительные органы произвели многочисленные аресты.

Отметим, что польское правительство намерено допустить болельщиков на футбольные матчи в октябре 2021 года.