Фанаты немецкого клуба в знак протеста закидали поле туалетной бумагой - ВИДЕО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Фанаты провели акцию протеста в перерыве матча 30-го тура немецкой Бундеслиги между "Майнцем" и "Фрайбургом".

Как сообщает Report, фанаты хозяев протестовали против проведения встречи в понедельник и закидали поле лентами из туалетной бумаги. Начало второго тайма было отложено, пока стюарды не привели газон в порядок.

Кроме того на этой встрече арбитр вернул команды из подтрибунного помещения на поле, зафиксировав нарушение правил после просмотра видеоповтора.

Отметим, что встреча завершилась победой "Майнца" со счетом 2:0.