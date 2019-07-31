Фанаты требуют от "Ювентуса" финансовую компенсацию за Роналду

Южнокорейские фанаты требуют от "Ювентуса" финансовую компенсацию.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-си, компенсацию требуют после того, как нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не вышел на поле во время товарищеского матча со сборной звёзд южнокорейской К-Лиги в Сеуле.

Некоторые болельщики обратились в юридическую фирму и готовят иск на общую сумму в размере 50 млн евро. Ранее в СМИ сообщалось, что организаторы товарищеского матча также могут подать в суд на итальянский клуб.

Отметим, что в итоге матч "Ювентуса" и сборной звёзд южнокорейской К-Лиги завершился вничью - 3:3. После игры руководству корейской лиги пришлось принести болельщикам извинения за то, что в матче не принял участия Роналду.