Фабрицио Романо сообщил имя нового тренера "Ноттингем Форест" после увольнения Постекоглу

Английский специалист Шон Дайч станет новым главным тренером "Ноттингем Форест".

Как передает Report, об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своих страничках в своих соцсетях.

По данным источника, стороны достигли устной договорённости, и контракт будет рассчитан до июня 2027 года. Бывший наставник "Эвертона" готов вернуться к работе в АПЛ после паузы, во время которой он с января этого года находился без работы.

Напомним, ранее "Форест" расстался с главным тренером Энджем Постекоглу. Для 54-летнего Дайча это будет четвёртый клуб в его тренерской карьере - до этого он возглавлял "Уотфорд", "Бёрнли" и "Эвертон".