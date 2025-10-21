Фабрицио Романо сообщил имя нового тренера "Ноттингем Форест" после увольнения Постекоглу
Футбол
21 октября, 2025
- 08:42
Английский специалист Шон Дайч станет новым главным тренером "Ноттингем Форест".
Как передает Report, об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своих страничках в своих соцсетях.
По данным источника, стороны достигли устной договорённости, и контракт будет рассчитан до июня 2027 года. Бывший наставник "Эвертона" готов вернуться к работе в АПЛ после паузы, во время которой он с января этого года находился без работы.
Напомним, ранее "Форест" расстался с главным тренером Энджем Постекоглу. Для 54-летнего Дайча это будет четвёртый клуб в его тренерской карьере - до этого он возглавлял "Уотфорд", "Бёрнли" и "Эвертон".
