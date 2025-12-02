Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вратаря "Барселоны" тер Штегена
02 декабря, 2025
08:09
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген вернулся к тренировкам в общей группе.
Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в соцсетях.
33-летний немецкий голкипер пропустил начало сезона из-за проблем со спиной.
По информации источника, к тер Стегену проявляют интерес несколько клубов накануне зимнего трансферного окна и данный интерес в последнее время возрос.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что у немецкого голкипера был конфликт с тренерским штабом из-за того, что он не получал возможность играть. Сейчас основным голкипером команды является Жоан Гарсия.
