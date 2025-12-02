Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вратаря "Барселоны" тер Штегена

    Футбол
    • 02 декабря, 2025
    • 08:09
    Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вратаря Барселоны тер Штегена

    Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген вернулся к тренировкам в общей группе.

    Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в соцсетях.

    33-летний немецкий голкипер пропустил начало сезона из-за проблем со спиной.

    По информации источника, к тер Стегену проявляют интерес несколько клубов накануне зимнего трансферного окна и данный интерес в последнее время возрос.

    Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что у немецкого голкипера был конфликт с тренерским штабом из-за того, что он не получал возможность играть. Сейчас основным голкипером команды является Жоан Гарсия.

    футбол ФК "Барселона" Фабрицио Романо
