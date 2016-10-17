Европейские страны создают новый чемпионат по футболу

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Несколько европейских стран пришли к решению о создании нового чемпионата.

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, в Бельгии, Голландии, Швеции, Шотландии и Норвегии уже началась работа по данному проекту.

Новая лига будет функционировать вне УЕФА, и команды, выступающие в этом чемпионате, не будут участвовать в своих странах. Датский клуб "Копенгаген" подтвердил информацию. К чемпионату могут присоединиться "Андерлехт", "Селтик", "Аякс", ПСВ, "Русенборг", "Мальмё" и "Брюгге".

Вышеуказанные команды в случае участия в новой лиге не будут участвовать в соревнованиях под флагом УЕФА.

Отметим, что причиной этому послужило изменение формата Лиги чемпионов. Начиная с сезона 2018/2019, 4 клуба Испании, Германии, Англии и Италии будут непосредственного участвовать в групповом раунде. При этом для остальных стран для участия в турнире останется всего 16 мест, что привело к недовольству других стран.