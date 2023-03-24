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ЕВРО-2024: Названы стартовые составы сборных Австрии и Азербайджана

ЕВРО-2024: Названы стартовые составы сборных Австрии и Азербайджана Объявлены стартовые составы сборных Австрии и Азербайджана, которые встретятся в первом туре отборочного раунда ЕВРО-2024 по футболу.
Футбол
24 марта 2023 г. 22:35
ЕВРО-2024: Названы стартовые составы сборных Австрии и Азербайджана

Объявлены стартовые составы сборных Австрии и Азербайджана, которые встретятся в первом туре отборочного этапа ЕВРО-2024 по футболу.

Как передает Report, команды выйдут в следующих состовах:

Австрия: Хайнц Линднер, Кевин Дансо, Гернот Траунер, Филипп Мвене, Максимилиан Вебер, Конрад Лаймер, Николас Зайвальд, Патрик Виммер, Марсель Забитцер (к), Кристоф Баумгартнер, Михаэль Грегорич.

Азербайджан: Юсиф Иманов, Бахлул Мустафазаде, Бахтияр Гасанализаде, Ходжат Хагверди, Эльвин Джафаргулиев, Эдди Исрафилов, Ричард Алмейда, Эмин Махмудов (к), Озанджан Кекчю, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов.

23:45 АВСТРИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН

Линц, стадион "Райффайзен Арена2. Главный судья – Бартош Франковски (Польша).

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Avstriya və Azərbaycan millilərinin start heyətləri bəlli olub

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