Евро-2020: Завершился матч Испания-Польша

Сборная Испании сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборная Испании сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в испанском городе Севилья.

В составе испанцев мяч забил Альваро Мората (25-я минута), у поляков отличился Роберт Левандовски (54). На 57-й минуте встречи нападающий сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти, попав в штангу.

Сборная Испании с двумя очками занимает третье место в группе Е, поляки набрали первое очко и располагаются на последней строчке. Лидируют с четырьмя очками шведы, вторыми идут словаки, набравшие три очка.

В заключительном туре сборная Испании в Севилье сыграет с командой Словакии, а поляки в Санкт-Петербурге встретятся со шведами. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 20:00 (бакинское время).