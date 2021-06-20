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Евро-2020: Завершился матч Испания-Польша

Евро-2020: Завершился матч Испания-Польша Сборная Испании сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
20 июня 2021 г. 00:58
Евро-2020: Завершился матч Испания-Польша

Сборная Испании сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в испанском городе Севилья.

В составе испанцев мяч забил Альваро Мората (25-я минута), у поляков отличился Роберт Левандовски (54). На 57-й минуте встречи нападающий сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти, попав в штангу.

Сборная Испании с двумя очками занимает третье место в группе Е, поляки набрали первое очко и располагаются на последней строчке. Лидируют с четырьмя очками шведы, вторыми идут словаки, набравшие три очка.

В заключительном туре сборная Испании в Севилье сыграет с командой Словакии, а поляки в Санкт-Петербурге встретятся со шведами. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 20:00 (бакинское время).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAVRO-2020: İspaniya Polşa ilə bacarmadı

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