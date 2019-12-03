Евро-2020: Сборную Турции в Баку поддержит 50 тысяч болельщиков

С 4 декабря УЕФА начнет общую продажу билетов на Евро-2020.

Как сообщает Report, все билеты будут реализовываться Европейской футбольной структурой.

Желающие участвовать на игре между сборными Италии и Турции на стадионе "Олимпико" в Риме должны заплатить минимум 50 евро. Болельщикам сборной Турции предоставят 24 тыс. билетов. Однако ожидается, что сборную Турции также поддержат турки, являющиеся гражданами Италии или проживающие в различных европейских странах.

Вход на игры в Баку и столице Румынии, Бухаресте, начинается с 30 евро. В других городах вход на матчи составит минимум 50 евро, самый дорогой билет обойдется в 945 евро.

На встречи в Баку УЕФА выделит сборной Турции и соперникам по 20 тыс. билетов, 30 тыс. билетов предоставят стране, принимающей матчи – Азербайджану. Это означает, что на Бакинском олимпийском стадионе вместимостью 70 тыс. мест сборную Турции смогут поддержать 50 тыс. болельщиков. Иностранным фанатам в Международном аэропорту Гейдар Алиев будет предоставляться виза на 1 месяц.