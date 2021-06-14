Евро-2020: Сборная Нидерландов смогла победить Украину

Сборная Нидерландов по футболу со счетом 3:2 победила команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Амстердаме.
Отметим, что стадион в Амстердаме вмещает 54 990 человек. На матчах чемпионата Европы могут присутствовать не более 33% зрителей от вместимости арены.
Сборная Нидерландов набрала три очка. Столько же у австрийцев, ранее победивших сборную Северной Македонии со счетом 3:1. Во втором туре команда Нидерландов в Амстердаме сыграет с австрийцами, а украинцы в Бухаресте встретятся со сборной Северной Македонии. Обе игры пройдут 17 июня.