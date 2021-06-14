О нас
Report Georgia
Аудио новости

Евро-2020: Сборная Нидерландов смогла победить Украину

Евро-2020: Сборная Нидерландов смогла победить Украину Сборная Нидерландов по футболу со счетом 3:2 победила команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Амстердаме.
Футбол
14 июня 2021 г. 00:55
Евро-2020: Сборная Нидерландов смогла победить Украину

Сборная Нидерландов по футболу со счетом 3:2 победила команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Амстердаме.

Как передает Report, забитыми мячами в составе победителей отметились Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваут Вегхорст (59) и Дензел Дюмфрис (85). У сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко (75) и Роман Яремчук (79).

Отметим, что стадион в Амстердаме вмещает 54 990 человек. На матчах чемпионата Европы могут присутствовать не более 33% зрителей от вместимости арены.

Сборная Нидерландов набрала три очка. Столько же у австрийцев, ранее победивших сборную Северной Македонии со счетом 3:1. Во втором туре команда Нидерландов в Амстердаме сыграет с австрийцами, а украинцы в Бухаресте встретятся со сборной Северной Македонии. Обе игры пройдут 17 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоAVRO-2020: Niderland Ukraynanı məğlub etdi

Другие новости из категории

Евро-2020: Сборная Австрии одержала первую победу в турнире
ВидеоЕвро-2020: Сборная Австрии одержала первую победу в турнире
13 июня 2021 г. 21:58
Англичанин стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы
Англичанин стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы
13 июня 2021 г. 19:30
У Кристиана Эриксена произошла остановка сердца
У Кристиана Эриксена произошла остановка сердца
13 июня 2021 г. 19:07
Евро-2020: Сборная Англии стартовала с победы
ВидеоЕвро-2020: Сборная Англии стартовала с победы
13 июня 2021 г. 18:57
ЕВРО-2020: Сегодня пройдут еще три матча
ЕВРО-2020: Сегодня пройдут еще три матча
13 июня 2021 г. 09:09
Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии
Кубок Америки по футболу стартует в Бразилии
13 июня 2021 г. 05:28
ЕВРО-2020: Прозвучал стартовый свисток на матче Уэльс - Швейцария в Баку
ЕВРО-2020: Прозвучал стартовый свисток на матче Уэльс - Швейцария в Баку
12 июня 2021 г. 17:00
Стартовые составы сборных Уэльса и Швейцарии на матч в азербайджанской столице 
Стартовые составы сборных Уэльса и Швейцарии на матч в азербайджанской столице 
12 июня 2021 г. 16:09
ЕВРО-2020: В Баку на ведущих к стадиону улицах ограничено движение транспорта
ЕВРО-2020: В Баку на ведущих к стадиону улицах ограничено движение транспорта
12 июня 2021 г. 15:20
ЕВРО-2020: На первую игру в Баку продано более 16 тыс. билетов
ЕВРО-2020: На первую игру в Баку продано более 16 тыс. билетов
12 июня 2021 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi