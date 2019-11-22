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ЕВРО-2020: Названа страна, где пройдет матч между Данией и Россией

ЕВРО-2020: Названа страна, где пройдет матч между Данией и Россией

Стала известна страна, где пройдет матч между командами России и Дании в группе В финального этапа ЕВРО-2020.

Как сообщает Report, сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Матчи группы В пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. 

По итогам жеребьевки сборная России проведет два матча на домашней арене, сборная Дании - три.

Отметим, что также в группе В вместе с командами России и Дании сыграет сборная Бельгии. Сборная России проведет матч против бельгийцев в Санкт-Петербурге.

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