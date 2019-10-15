​ЕВРО-2020: Испания сыграет со Швецией, Италия с Лихтенштейном

Сегодня пройдут матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу.
Как передает Report, в 4 группах состоятся 9 игр. Три встречи запланированы в группах F и J, два-D, один-G.
ЕВРО-2020
Отборочный этап, VIII тур
15 октября
Группа D
22:45. Гибралтар - Грузия
22:45. Швейцария - Ирландия
Группа F
22:45. Фарерские острова - Мальта
22:45. Румыния - Норвегия
22:45. Швеция - Испания
Группа G
22:45. Израиль - Латвия
Группа J
22:45. Финляндия - Армения
22:45. Греция - Босния и Герцеговина
22:45. Лихтенштейн - Италия
Təbriz QuliyevАвтор новости