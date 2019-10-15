ЕВРО-2020: Испания сыграет со Швецией, Италия с Лихтенштейном

​ЕВРО-2020: Испания сыграет со Швецией, Италия с Лихтенштейном

15 октября, 2019 07:47

https://report.az/storage/news/9fc88f04c1c991971163d04b22a94d97/48bf1dbd-77e0-454c-854d-d350b5607bb3_292.jpg Сегодня пройдут матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу. Как передает Report, в 4 группах состоятся 9 игр. Три встречи запланированы в группах F и J, два-D, один-G. ЕВРО-2020 Отборочный этап, VIII тур 15 октября Группа D 22:45. Гибралтар - Грузия 22:45. Швейцария - Ирландия Группа F 22:45. Фарерские острова - Мальта 22:45. Румыния - Норвегия 22:45. Швеция - Испания Группа G 22:45. Израиль - Латвия Группа J 22:45. Финляндия - Армения 22:45. Греция - Босния и Герцеговина 22:45. Лихтенштейн - Италия

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