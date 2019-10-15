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ЕВРО-2020: Испания сыграет со Швецией, Италия с Лихтенштейном

​ЕВРО-2020: Испания сыграет со Швецией, Италия с Лихтенштейном

Сегодня пройдут матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу.

Как передает Report, в 4 группах состоятся 9 игр. Три встречи запланированы в группах F и J, два-D, один-G.

ЕВРО-2020

Отборочный этап, VIII тур

15 октября

Группа D

22:45. Гибралтар - Грузия

22:45. Швейцария - Ирландия

Группа F

22:45. Фарерские острова - Мальта

22:45. Румыния - Норвегия

22:45. Швеция - Испания

Группа G

22:45. Израиль - Латвия

Группа J

22:45. Финляндия - Армения

22:45. Греция - Босния и Герцеговина

22:45. Лихтенштейн - Италия

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