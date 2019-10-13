​ЕВРО-2020: Голландия встретится с Беларусь, Германия с Эстонией

Сегодня состоятся очередные матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.

Как передает Report, в 4 группах C, E, I, G пройдут 9 игр.

Национальная сборная Азербайджана в группе Е сыграет в гостях с Венгрией. В другой встрече группы встретятся команды Уэльса и Хорватии.

Лидеры группы А, Голландия и Германия проведут игры соответственно с Беларусь и Эстонией. Отметим, что в группе В футболисты Бельгии уже обеспечили себе путевку на чемпионат Европы.

ЕВРО-2020

Отборочный этап, VIII тур

13 октября

Группа А

20:00. Беларусь – Голландия

22:45. Эстония – Германия

Группа F

20:00. Венгрия – Азербайджан

22:45. Уэльс – Хорватия

Группа G

22:45. Польша – Северная Македония

22:45. Словения – Австрия

Группа I

17:00. Казахстан – Бельгия

20:00. Кипр – Россия

20:00. Шотландия – Сан-Марино