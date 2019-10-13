​ЕВРО-2020: Голландия встретится с Беларусь, Германия с Эстонией

Сегодня состоятся очередные матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
Как передает Report, в 4 группах C, E, I, G пройдут 9 игр.
Национальная сборная Азербайджана в группе Е сыграет в гостях с Венгрией. В другой встрече группы встретятся команды Уэльса и Хорватии.
Лидеры группы А, Голландия и Германия проведут игры соответственно с Беларусь и Эстонией. Отметим, что в группе В футболисты Бельгии уже обеспечили себе путевку на чемпионат Европы.
ЕВРО-2020
Отборочный этап, VIII тур
13 октября
Группа А
20:00. Беларусь – Голландия
22:45. Эстония – Германия
Группа F
20:00. Венгрия – Азербайджан
22:45. Уэльс – Хорватия
Группа G
22:45. Польша – Северная Македония
22:45. Словения – Австрия
Группа I
17:00. Казахстан – Бельгия
20:00. Кипр – Россия
20:00. Шотландия – Сан-Марино
Təbriz QuliyevАвтор новости