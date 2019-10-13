ЕВРО-2020: главный арбитр матча признал, что Азербайджан забил гол по правилам и извинился за ошибку - ФОТО

Нидерландский рефери Деннис Хиглер признал, что незасчитанный гол сборной Азербайджана в ворота команды Венгрии под занавес матча отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года матч (1-0), был забит по правилам и извинился за ошибку. Об этом сообщает командированный в Будапешт сотрудник Report.

Отметим, что судьи гол не засчитали, в итоге Азербайджан уступил Венгрии в воскресенье с минимальным счетом.

Как сообщается, после просмотра видекадров спорного эпизода нидерландский арбитр подошел к главному тренеру сборной Азербайджана по футболу Николе Юрчевичу, признал ошибку и извинился.