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Евро-2020: Два футболиста сборной Англии изолированы от команды

Евро-2020: Два футболиста сборной Англии изолированы от команды Футболисты сборной Англии Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл изолированы от команды из-за тесного контакта с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Футбол
22 июня 2021 г. 05:14
Евро-2020: Два футболиста сборной Англии изолированы от команды

Футболисты сборной Англии Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл изолированы от команды из-за тесного контакта с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

"В качестве предосторожности и по рекомендации службы здравоохранения Англии было принято решение об изоляции Маунта и Чилуэлла после контакта с Гилмором", - говорится в сообщении.

Отметим, что сборная Англии сыграет в Лондоне 22 июня против команды Чехии в рамках третьего тура группового этапа Евро.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə millisinin 2 futbolçusu karantinə alındı

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