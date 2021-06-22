Евро-2020: Два футболиста сборной Англии изолированы от команды

Футболисты сборной Англии Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл изолированы от команды из-за тесного контакта с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Футболисты сборной Англии Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл изолированы от команды из-за тесного контакта с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

"В качестве предосторожности и по рекомендации службы здравоохранения Англии было принято решение об изоляции Маунта и Чилуэлла после контакта с Гилмором", - говорится в сообщении.

Отметим, что сборная Англии сыграет в Лондоне 22 июня против команды Чехии в рамках третьего тура группового этапа Евро.