Евро-2020: Дания не сможет заменить госпитализированного Эриксена в заявке

Сборная Дании по футболу не сможет заменить полузащитника Кристиана Эриксена в заявке на чемпионат Европы на другого игрока.

Сборная Дании по футболу не сможет заменить полузащитника Кристиана Эриксена в заявке на чемпионат Европы на другого игрока.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на соответствующий запрос.

В ответ на запрос ТАСС о том, может ли сборная Дании ввиду исключительности обстоятельств заменить находящегося в больнице Эриксена на другого футболиста, в УЕФА процитировали решение исполнительного комитета организации от 4 мая. Согласно нему, заявки команд на чемпионате Европы были расширены с 23 до 26 футболистов, "чтобы команды по возможности не оказались в ситуации, когда им не хватает игроков в некоторых матчах из-за того, что футболисты сдали положительные тесты на COVID-19 и вынуждены отбывать карантин согласно правилам официальных инстанций".

В регламент также были внесены изменения, согласно которым количество изменений в заявке на чемпионат Европы после ее подачи 1 июня 2021 года не ограничено до первого матча "в случае тяжелой травмы или болезни, если вызванные на замену игроки прошли надлежащее медицинское обследование". В мае в УЕФА отмечали, что игроки, сдавшие положительный тест на COVID-19 или находившиеся в тесном общении с заболевшими и потому помещенные в изоляцию, признаются решением властей тяжело больными и могут быть заменены перед первым матчем с одобрения администрации УЕФА.

Исключением из этого правила является замена вратарей, изменения в заявке для игроков этого амплуа возможны перед каждым матчем "в случае их физической невозможности выйти на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки". При этом в УЕФА подчеркнули, что для соблюдения принципов честности и прозрачности при проведении соревнований замененного игрока нельзя вернуть в заявку. В Датском футбольном союзе на запрос ТАСС о том, будет ли организация просить УЕФА позволить сборной Дании заменить Эриксена на другого игрока, на момент публикации не ответили.