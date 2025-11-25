"Эвертон" в меньшинстве на выезде обыграл "МЮ" в матче 12-го тура АПЛ
- 25 ноября, 2025
- 02:18
Ливерпульский "Эвертон" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.
"Ириски" остались в меньшинстве уже на 13-й минуте, красную карточку получил защитник Идрисса Гейе за стычку с одноклубником Майклом Кином. Несмотря на это, спустя 16 минут Кирнан Дьюсбери-Холл забил победный гол своей команды.
После этой игры "Манчестер Юнайтед" с 18 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Эвертон" с тем же количеством баллов расположился на 11-м месте, уступая "красным дьяволам" по дополнительным показателям.
В следующем туре манкунианцы 30 ноября на выезде сыграют с "Кристал Пэлас", "ириски" за день до этого, 29 ноября, примут на своем поле "Ньюкасл Юнайтед".