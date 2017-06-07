Есть клубы, готовые заплатить 180 млн евро за Криштиану Роналду

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Некоторые европейские клубы начали проявлять интерес к футболисту испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт "A Bola", среди них "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Монако".
Источник сообщает, что клубы Англии и Франции готовы заплатить 180 миллионов евро за нападающего сборной Португалии. Сообщается, что представители Китая в демонстрации великодушия никак не отстают от них.
Но получить Роналду будет нелегко, поскольку президент "Реал Мадрида" Флорентино Перес отказался продавать 32-летнего форварда даже за 200 миллионов евро.
Отметим, что у Криштиану Роналду контракт с "королевским клубом" до лета 2021 года.
Sport DepartmentАвтор новости
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