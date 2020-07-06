Эссьен назвал лучшего футболиста чемпионата Азербайджана

Об этом 38-летний полузащитник сообщил в эксклюзивном интервью Report

Выступающий в настоящее время в "Сабаиле" экс-игрок сборной ганец Майкл Эссьен назвал самого лучшего футболиста чемпионата Азербайджана сезона 2019/2020.

Об этом 38-летний полузащитник сообщил в эксклюзивном интервью Report.

Эссеньен отметил гвинейского полузащитника "Нефтчи" Мамаду Кане.

Отметим, что вот уже три года Центр спортивных исследований при поддержке Report определяет лучшего футболиста сезона Премьер-лиги Азербайджана посредством опроса среди игроков 8-ми клубов и главных тренеров.

Выступающий сейчас в "Кешля" Джавид Имамвердиев был выбран лучшим футболистом в 2017/2018, капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов – в 2018/2019. Лучший игрок прерванного из-за коронавируса сезона 2019/2020 будет назван в ближайшие дни.