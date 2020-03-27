Еще один игрок в Англии заражен коронавирусом

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер подтвердил, что у неназванного игрока его команды был диагностирован коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

В данный момент тренировочные базы всех 20 клубов АПЛ закрыты, а игроки находятся в самоизоляции. Несмотря на карантин, "чайки" решили, что все игроки с плохим самочувствием должны пройти тест на COVID-19, и результат одного из футболистов оказался положительным.

По неофициальным данным, коронавирус подтвердился у нападающего Аарона Конноли.

Ранее в Англии официально было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом среди футболистов. Положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию обнаружены у Каллума Хадсона-Одои ("Челси"), Джеймса Болтона, Энди Кэннона, Шона Рагета (все - "Портсмут"), Чарльза Остина ("Вест Бромвич").

Отметим, что всего в мире зафиксировано 462 684 подтвержденных случая заражения инфекцией, 20 834 больных скончались.

При этом случаи коронавируса выявлены в 199 странах.