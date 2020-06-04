Наверх

Еще два футболиста "Габалы" перейдут в состав "Сабах"

​Еще два футболиста "Габалы" перейдут в состав "Сабах"

Еще два футболиста "Габалы" перейдут в "Сабах".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Габалы", это 18-летний Самир Магеррамлы и 19-летний Идрис Ингилаблы. 

Уже достигнуто соглашение о переходе полузащитников в столичный клуб. С ними были подписаны контракты соответственно на 3 и 4 года. Соглашение между "Габалой" и "Сабахом" вступит в силу после сезона 2019/2020. Магеррамлы и Ингилаблы продолжат свою карьеру в столичном клубе. 

Оба футболиста выступали в Молодежной лиге УЕФА в составе "Габалы". В нынешнем сезоне Ингилаблы дебютировал в основном составе клуба. Он провел за "красно-черных" 4 матча. 

Отметим, что некоторое время назад было достигнуто соглашение о трансфере Амина Сейдиева в "Сабах" по окончании сезона 2019/20.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!