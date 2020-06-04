​Еще два футболиста "Габалы" перейдут в состав "Сабах"

Еще два футболиста "Габалы" перейдут в "Сабах".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Габалы", это 18-летний Самир Магеррамлы и 19-летний Идрис Ингилаблы.

Уже достигнуто соглашение о переходе полузащитников в столичный клуб. С ними были подписаны контракты соответственно на 3 и 4 года. Соглашение между "Габалой" и "Сабахом" вступит в силу после сезона 2019/2020. Магеррамлы и Ингилаблы продолжат свою карьеру в столичном клубе.

Оба футболиста выступали в Молодежной лиге УЕФА в составе "Габалы". В нынешнем сезоне Ингилаблы дебютировал в основном составе клуба. Он провел за "красно-черных" 4 матча.

Отметим, что некоторое время назад было достигнуто соглашение о трансфере Амина Сейдиева в "Сабах" по окончании сезона 2019/20.